Dalle mitiche Citroen DS alle potenti Alfa Romeo, successo per il raduno di auto storiche

Attualità

Rimini

| 13:28 - 29 Aprile 2019

Citroen DS.

Nonostante le previsioni meteo che spesso fanno desistere gli appassionati a tirare fuori dai garage i loro gioielli, domenica a Torre Pedrera tante bellissime auto, oltre 60 equipaggi, si sono ritrovate sul lungomare. Presenti bellissime Citroen DS Alfa Romeo, Mercedes e rombanti Fiat 500 arrivate da diverse città d'Italia, tutte per mettersi in mostra e sfilare per le vie del paese.

“ Questo – racconta uno dei partecipanti arrivato da Roma - è un posto magico, qui ci ritroviamo e ci divertiamo portando a casa sempre un week end ricco di emozioni e ricordi simpatici e divertenti per non parlare dei gustosissimi pranzi a base di pesce”.

E dopo il successo della manifestazione di quest’anno, il gruppo organizzatore di Torre Pedrera è già in moto per preparare la prossima edizione.