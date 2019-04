Tutte le figure professionali del calcio in fiera, conto alla rovescia per "The Coach Experience"

Sport

29 Aprile 2019

È già iniziato il countdown per la seconda edizione di “The Coach Experience”, in programma il 14 e 15 giugno presso la Fiera di Rimini. L’evento, organizzato dall’Associazione Italiana Allenatori Calcio (A.I.A.C.), Italian Exhibition Group (IEG) insieme a SG Plus, è pronto ad accogliere nel quartiere fieristico riminese di IEG tutte le figure professionali del calcio: allenatori, preparatori atletici, video analisti, osservatori, direttori sportivi, medici sportivi, fisioterapisti, avvocati dello sport.

Due relatori illustri saranno presenti a “The Coach Experience”: Alberto Zaccheroni e Davide Ballardini. I due tecnici italiani interverranno nel corso delle lezioni dedicate ai professionisti del mondo calcistico.

A Rimini andrà in scena un’imperdibile due giorni ricca di contenuti, una full immersion a 360 gradi nel mondo del calcio e tutti i suoi aspetti: dalla tecnica alla tattica, con un focus particolare sul calcio femminile, dallo sport management alla storia del calcio, con talk-show e confronti internazionali con altre realtà calcistiche. E’ prevista inoltre anche un’area dedicata alla sport innovation, nella quale sarà possibile osservare le nuove tecnologie al servizio del calcio.

Presente anche un campetto di calcio dove i più piccoli potranno tirare rigori ed essere protagonisti, divertendosi, insieme alla proprie famiglie. L’ingresso a questa area è gratuito. Una mostra dedicata a Vittorio Pozzo, aperta a tutti, racconterà la storia dei primi 50 anni del calcio italiano con cimeli, trofei e ricordi, a testimonianza che il calcio fa parte della storia dei nostri costumi e accomuna tutti in un’unica passione.