Freedom Party: al Jolly Disco Novafeltria un'altra serata di festa

Novafeltria

| 12:57 - 29 Aprile 2019

Festa al Jolly Disco Novafeltria.

I ponti del lungo weekend pasquale sono ormai alla conclusione e a coronamento arriva un'altra grande serata al Jolly Disco di Novafeltria, "Freedom Party". Martedì 30 aprile si riaprono le porte dello storico locale riminese per il penultimo appuntamento della stagione 2018-19, la stagione dei 50 anni del Jolly. "Questa serata rientra nei canoni dl Jolly, cioè la conferma degli appuntamenti che hanno coinvolto maggiormente il pubblico, la creatività e il rispetto della tradizione", spiega il gestore Francesco Pula. In particolare l'appuntamento è dedicato alla libertà, "avere la possibilità di scegliere autonomamente le proprie azioni e i proprio pensieri nel rispetto degli altri", come si legge nella nota di presentazione dell'evento. Il Jolly è pronto quindi per un gran finale di stagione: dopo il "Freedom Party", l'ultimo appuntamento è in programma sabato 11 maggio.