Ciclismo, oltre 160 atleti in gara: un successo il Trofeo Lifecode

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 12:24 - 29 Aprile 2019

Benessere e Sport Bike Team.

Ponte della Liberazione sulle due ruote per gli atleti della Benessere e Sport Santarcangelo. Il 25 aprile tutti a Masrola di Borghi con il 4° trofeo Lifecode organizzato proprio da Benessere e Sport. Partecipazione a ranghi ridotti in quanto gli atleti si sono impegnati a prestare servizio per la sicurezza dei concorrenti. Nonostante tutto sono state due le vittorie messe in tasca dal team.Una con Paolo Manfroni e l’altra con la sua compagna Mariangela Patrignani.



Sabato 27 gara a Cà di Lugo: tutto il podio di categoria parla santarcangiolese: SuperG-B con Claudio Ardondi (1°), Bartolomeo Celato (2°) e Alberto Barzanti (3°), ottavo Emilio Barzanti.



Domenica 28 due gare, una a Roncadello di Forlì dove torna alla vittoria un grande del ciclismo, gregario di Moser ed ora valido portacolori, Glauco Santoni. Lo spalleggia vincendo la propria categoria Alfredo Novelli mentre a Frontone (PU) ottimo secondo posto per Fabrizio Brighi e piazzamenti per Fabio Rastelli (8°) e Giancarlo Generali (10°).