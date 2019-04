Teatro, paesaggi, silenzio: il festival "Filo per filo Segno per segno" arriva alla Colonia Bolognese

Eventi

Rimini

| 12:10 - 29 Aprile 2019

Giovani attori alla Colonia Bolognese.

Il festival Filo per filo Segno per segno entra nel vivo del programma con i “Paesaggi creativi”, ovvero lo sguardo dei ragazzi sul paesaggio urbano che si sviluppa attraverso passeggiate e workshop. Il primo appuntamento sarà "Parlando di silenzio", racconto-esplorazione per bambini, previsto per sabato 4 maggio alle ore 16 alla Colonia Bolognese nella zona di Miramare di Rimini. Un piccolo viaggio all’interno del mondo naturale, per scoprire i linguaggi con i quali gli esseri viventi si esprimono e creano relazioni. L'evento è in collaborazione con il Palloncino Rosso e l’associazione culturale Chiocciola - la casa del nomade. L'età consigliata è dai 7 agli 11 anni, l'ingresso è libero e al termine del laboratorio sarà offerta una merenda.

Il giorno seguente, domenica 5 maggio dalle ore 17, ci si sposterà invece a Santarcangelo di Romagna per "Al mondo voglio dire", parata e racconti lungo le vie del paese. All’ingresso del Musas (Piazzetta Monache, 1) Antonio Catalano, artista che con i suoi disegni surreali e fantastici accompagna il Festival fin dalla prima edizione, accoglierà bambini, ragazzi e tutti coloro che vorranno unirsi alla parata di apertura, iniziando il percorso/spettacolo con il suo stile comico e poetico, a cui si aggiungerà Luigi Cilumbriello con storie e strani personaggi della tradizione santarcangiolese. Con queste guide d’eccezione, si attraverseranno le vie del paese, con tappe a sorpresa. Al termine della camminata/spettacolo, si terrà la festa di inaugurazione del Festival con la selezione musicale a cura di BUBUSET e merenda. Ingresso gratuito - evento adatto a un pubblico di tutte le età.