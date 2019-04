Atletica, Maria Piccioni è argento nel salto triplo Juniores ai Regionali Assoluti Open

Sport

Maria Piccioni, Stella Pfister e Maria Bossi Toccaceli.

Sabato scorso a Serrravalle (Repubblica di San Marino) si sono svolti i Campionati Regionali Gara per il Settore Assoluto Open su pista, organizzati dalla società Olimpus San Marino. L’Asd Atletica 62 Riccione, affiliata alla Polisportiva Comunale, ha ben figurato e conquistato una medaglie e buoni piazzamenti.

L’atleta Maria Piccioni nella categoria Juniores, ha conquista la medaglia d’argento nel salto triplo e la sua compagna di squadra Stella Pfister ha sfiorato il terzo gradino del podio, non riuscendo ad arrivare a medaglia per per soli due centimetri. “Un ottimo risultato - spiega l’allenatore Dan Mitirica -. Piccioni da veterana e anche Pfister che ha fatto il suo esordio in gara dove ha incontrato atlete con ben più esperienza e maggiore età, sono pronte per i Campionati Italiani. Buono il salto anche per Maria Bossi Toccaceli: insomma ottimi risultati per Riccione Sessantadue”. Soddisfazione anche per il presidente Angelo Ferrara che con tanta passione dirige la società riccionese.

Ricordiamo che per gli atleti Allievi e Juniores della nostra regione sono in palio punti per il Grand Prix Regionale BPER. Prossimo appuntamento giovedì 2 maggio, in programma sempre a Serravalle di San Marino.