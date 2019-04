Grande prestazione della Boxe Santarcangelo sul ring di Fermo

Sport

Due atleti della Boxe Santarcangelo protagonisti sabato 27 a Fermo. Il primo a salire sul ring Niccolò Pellegrini, classe 2005, categoria 54 kg. Lo sfidante è stato Lorenzo Fondi della pugilistica Dettori di Ancona.

Fondi ha vinto il torneo nazionale Alberto Mura nei 52 kg, mentre Niccolò Pellegrini ha perso in semifinale nei 54 kg.

Per nulla intimorito dell'avversario Niccolò ha aggredito Fondi sin dall'inizio mettendolo sempre alle corde per in tutti 3 i round, con il suo destro a segno numerose volte. Il ritmo alto esercitato da Niccolò non ha dato modo a Fondi di stare in partita del match.

Pregevole e molto tecnico il montante sinistro al corpo del santarcangiolese, vittorioso alla fine del match tra gli applausi del pubblico presente.

Nella categoria 64 elite senza casco il Alex Mohamad ha incontrato il pari peso Yassine Maski 64 kg élite della boxe Fano, con uno score di 12 vittorie e 3 sconfitte.

Alex Mohamad è rientrato dopo 5 mesi di stop, pronto e allenato per la sfida bene che presentava notevoli difficoltà.

Infatti Maski si è dimostrato un buon pugile in grado di mettere colpi pesanti, accusati da Mohamad. Nel secondo round Mohamad si è infortunato ad una mano. Il medico ha deciso per la sospensione dell'incontro. La vittoria è andata al pugile di Fano.