Calcio, parte il torneo giovanile della Marignanese, dal 30 aprile al 26 maggio

| 09:59 - 29 Aprile 2019

Una immagine dal torneo del 2018.

Consueto appuntamento di fine stagione a San Giovanni in Marignano dove va in scena anche quest’anno il torneo giovanile organizzato dalla Marignanese in programma da martedì 30 aprile fino alle finali di domenica 26 maggio.

Il torneo, giunto alla 24a edizione, quest’anno vedrà in campo le annate 2007 – 2009 – 2011 e si svolgerà in orario serale presso lo stadio di San Giovanni con la partecipazione di oltre 70 squadre provenienti sia dalla nostra provincia che dalle Marche.

“E’ sempre un appuntamento speciale per noi” commenta il presidente Oscar Cervellieri. ”i tornei coinvolgono grandi e piccini, famiglie, e vedono l’impegno di tutti nostri dirigenti e amici, siamo orgogliosi di proseguire ogni anno questa tradizione” conclude Cervellieri.

Fa eco al Presidente la figura storica della Marignanese Domenico Bianchi: “E’ una manifestazione che vede come sempre una ampia partecipazione, un’occasione per vedere tanti bambini/ragazzi giocare seguiti dalle proprie famiglie, saranno quattro settimane di calcio e divertimento”.

I tornei delle tre annate prenderanno il via con le consuete fasi a gironi che si giocheranno durante la settimana a partire dalle 18.30, mentre i piccoli 2011 scenderanno in campo sabato 11 e sabato 25 maggio. Dopo i gironi eliminatori via alla seconda fase e alle finali in programma domenica 26 maggio.