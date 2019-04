Una laringite blocca Umberto Tozzi, rinviato il concerto del 30 aprile a Rimini con Raf

Eventi

Rimini

| 09:37 - 29 Aprile 2019

Raf e Umberto Tozzi.

Rinviato all'8 maggio il concerto di Raf ed Umberto Tozzi previsto per martedì 30 aprile all'Rds Stadium di Rimini. Una fastidiosa laringite ha colpito Umberto Tozzi e ha costretto allo spostamento della data.

Tutte le date previste dal tour dal 3 al 9 maggio sono state rinviate alle settimane successive. La data "zero" riminese al momento è fissata per l'8 maggio.

I biglietti già acquistati restano validi per le nuove date.



Per chi volesse richiedere il rimborso dei biglietti acquistati, queste le diverse modalità:

- Per il rimborso dei biglietti acquistati presso un punto vendita è possibile rivolgersi al punto vendita dove è stato acquistato il biglietto entro e non oltre il 6 maggio 2019.

- Per il rimborso dei biglietti acquistati online sul sito TicketOne o tramite call center con modalità ‘ritiro presso il luogo dell’evento‘, è possibile scrivere all’indirizzo email: ecomm.customerservice@ticketone.it entro e non oltre il 6 maggio 2019.

- Per il rimborso dei biglietti acquistati online sul sito TicketOne o tramite call center con modalità ‘spedizione tramite corriere espresso‘, è possibile spedire il biglietto tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, entro e non oltre il 6 maggio 2019 (farà fede la data del timbro postale) all’indirizzo: TicketOne S.p.A. – Via Vittor Pisani 19 – 20124 Milano (C.a. Divisione Commercio Elettronico).