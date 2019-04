Basket C Gold, Albergatore Pro domina gara1 dei quarti di finale playoff: 75-49

Sport

Rimini

| 20:35 - 28 Aprile 2019

Buona la prima. Nella prima partita di andata dei quarti di finale playoff di serie C Gold Albergatore Pro Rimini ha battuto la Salus Bologna col punteggio di 75-49. Nella prima parte di gara gli avversari hanno fatto soffrire i biancorossi chiudono in svantaggio il primo quarto 15-17 e vanno all'intervallo lungo sul 37-25, concedendo solo 8 punti alla Salus. Nel terzo parziale stessa musica: 57-37 e partita già in cassaforte. L'ultimo parziale è una formalità. Mercoledì 1 maggio gara di ritorno a Bologna alle ore 20.

Albergatore Pro ha tirato col 70 per cento da due (19/27), il 17 da tre (contro il 47 e il 19 della Salus), il 93 ai liberi, 45 i rimbalzi, 12 le palle perse e altrettante le recuperate.



Il tabellino





ALBERGATORE PRO: Ramilli, Rivali 6, Borglia 6, Bedetti F. 15, Bedetti L. 12, Bianchi 8, Pesaresi 3, Moffa 7, Saponi 4. Ne. Vandi, Guziur, Chiari. All. Bernardi.

SALUS BOLOGNA: Salsini 2, Tugnoli, Allodi 8, Falzetti 2, Amoni 10, Branzaglia 2, Pini 4, Stojkov 3. Ne. Favaloro, Veronesi, Grassi. All. Ansaloni.