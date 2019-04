Calcio Eccellenza, per il Cattolica solo un pareggio ad Argenta: 0-0. Farà i playout

Sport

Cattolica

| 20:08 - 28 Aprile 2019

Sarttoi del Cattolica ha sfiorato il gol.

Finisce in parità tra Argentana e Cattolica: 0-0. La squadra di casa raggiunge la salvezza, quella di Angelini è condannata ai playout, probabilmente contro il Sanpaimola. Nel primo tempo al 36’ Argentana pericolosa con Semprini: l’attaccante piazza di sinistro la sua conclusione e la palla, con Andreani battuto, coglie in pieno l’interno del palo tra la disperazione dei tifosi locali. Brivido in chiusura di tempo: Di Addario sguscia via, Bacchiocchi sfiora la sfera esottoporta mette forse fuori tempo Bartomioli, che alza incredibilmente di testa.

Ad inizio ripresa Sartori si invola solitario verso la porta di Santopolo: il numero 10 potrebbe piazzare la conclusione, ma spara sul portiere in uscita. Andreani all’80', si supera con un colpo di reni su incornata di Amadori. E' l'ultimo brivido.

ARGENTANA-GIOVANE CATTOLICA 0-0

ARGENTANA: Santopolo, Brandolini, Pappalardo, Crimi (74’ Fabris), Alberi, Amadori, Formigoni, Folegatti, Semprini (82’ Senese), Pagani, Melloni (86’ Minghetti). A disp. Piovaccari, Frighi, Albonetti, Rea, Di Domenico, Sabattani. All. Rambaldi.

GIOVANE CATTOLICA: Andreani, Sylla, Ceramicoli, Bacchiocchi, Dosio, Tombari, Mercuri (75’ Fiaschini), Palazzi, Bartomioli (63’ Protino), Sartori, Di Addario. A disp. Tarsi, Cruz, Sale, Pari, Bara. All. Angelini.

Arbitro: Rompianesi di Modena.

Note: Ammoniti: Pappalardo, Semprini; Mercuri, Ceramicoli, Dosio. Angoli 9-1 per l’Argentana.