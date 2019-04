Calcio Eccellenza, sfuma il successo di prestigio: tra Marignanese e Alfonsine è parità (2-2)

Sport

San Giovanni in Marignano

| 19:28 - 28 Aprile 2019

il centrocampista della Marignanese Filippo Fabbri ancora in gol.

Finisce in parità tra Marignanese e Alfonsine. Al 7’ Dominici innesca Rivi che si gira e tira, ma il suo sinistro finisce alto. Al 10’ azione avvolgente della Marignanese, sul rimpallo la sfera finisce fra i piedi di Carnesecchi che sfiora il palo. Al 19’ Notariale si accentra e con un preciso sinistro insacca la rete dell’1-0.

Al 33’ raddoppio della Marignanese, cross per Fabbri che libero a centro area mette la palla in fondo al sacco con una spettacolare girata al volo e fa 2-0. Al 44’ sugli sviluppi di un corner la palla finisce sulla testa di Bertoni, che però non inquadra la porta.

Al 57’ punizione per l’Alfonsine, sul cross di R. Innocenti arriva sulla testa di Mingozzi che dimezza lo svantaggio. Al 64’ ci prova Mazzoli ma il suo sinistro non inquadra lo specchio della porta .Al 67’ corner per i padroni di casa, la palla dopo un rimpallo finisce tra i piedi di Fabbri ma il suo tiro finisce a lato. Al 69’ il destro di Montemaggi sorvola la traversa. Al 75’ ci prova da lontano Massari, la sua conclusione però è imprecisa. Al 95’ ultima occasione per l’Alfonsine, sugli sviluppi di un calcio d’angolo la palla finisce sui piedi di Martino che segna il 2-2.

Il tabellino

MARIGNANESE - ALFONSINE 2-2

MARIGNANESE: Azzolini, Salvatori, Grandoni (46’ Moretti), Conti, Massari, Dominici, Carnesecchi, Fabbri, Rivi (79’ Donati), Pensalfine (dal 60’ Mazzoli), Notariale (46’ Previte). A disp.: Gargamelli, Romani, Sanchini, Generali, Antonelli. All.: Lilli

ALFONSINE: Laganga, Ricci Maccarini, Mingozzi (66’ Morelli), Derjai (52’ Montemaggi), Bertoni, Fonte, Salomone, Santucci (52’ Focaccia), Innocenti R., Innocenti F. (84’ Martino), Tavolieri (59’ Evangelisti).

MARCATORI: Notariale al 19’, Fabbri al 33’, Mingozzi al 57’, Martino al 95’

NOTE: Ammoniti Conti, Ricci Maccarini, Salvatori. Recupero 1’, 4’.