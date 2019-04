Calcio Prima H, il Mondaino espugna Verucchio in rimonta (1-2) e vede i playoff

Sport

VillaVerucchio

| 18:56 - 28 Aprile 2019

Il Mondaino ha espugna Verucchio per 2-1.

Colpaccio del Mondaino che piega in rimonta il Verucchio 2-1. Vanno in vantaggio i locali nel primo tempo, gli ospiti impattano al 42’ e siglano il vantaggio su rigore al 63’.Infiamma il match Ronchi che impegna Gabellini con un’ottima conclusione da fuori al 10’. Il Mondaino risponde con il tentativo di Crosetta al 14’, che per un soffio non devia in porta. I rosanero ci provano di testa prima con Tentoni al 19’ e poi con Dragoni al 26’, ma la difesa ospite si chiude egregiamente.I padroni di casa si portano in vantaggio al 35’ complice l’assist di Dragoni che mette in mezzo per il tocco di Ronchi che regala il gol ai suoi. Ancora uno scatenato Ronchi al 39’, ma la conclusione termina sul fondo. Il Mondaino, prima della fine del primo tempo, trova la rete del pareggio con la conclusione vincente di Sanchini, il quale approfitta di un’uscita a vuoto di Maggioli che lascia la porta sguarnita. Il secondo tempo si apre a tinte gialloblù e Mancini spinge fuori un colpo di testa a botta sicura. Al 17’ l’episodio più discusso del match: Pagnini viaggia sulla corsia di destra e Semprini lo atterra. Il contatto sembra cominciare qualche centimetro fuori dall’area, ma il direttore di gara assegna il calcio di rigore ed espelle per doppia ammonizione il difensore rosanero. Dal dischetto Crosetta non sbaglia e porta il Mondaino sul 2-1. Il Verucchio prova a tutti i costi a trovare il pareggio, ma la scatola difensiva degli ospiti rimane chiusa e i pericoli vengono sventati. Al 26’ percussione di Colonna che impegna il portiere e sulla ribattuta nessun giocatore locale riesce a segnare, mentre al 38’ Tentoni disegna una traiettoria impeccabile per Dragoni che di prima colpisce il palo. Il Verucchio si sbilancia in avanti e lascia qualche spazio in difesa, concedendo al Mondaino di chiudere in avanti: tiro di Girometti al 46’ parato e tentativo neutralizzato di Pagnini al 47’. Finisce 2-1 per il Mondaino che aggancia la zona play-off.



Il tabellino



VERUCCHIO-MONDAINO 1-2



VERUCCHIO: Maggioli, Colonna R., Campidelli, Tentoni, Girometti, Semprini, Bruma, Genghini, Dragoni, Ronchi, Pioli. A disp: Palmieri, Radu, Balducci, D’Amuri, Leardini, Ugolini, Muccioli, Michilli, Vertaglia. All: Nicolini.

MONDAINO: Gabellini, Giuliani, Tenti, Sanchini, Mancini, Sanchini, Cannizzo, Bucci, Girometti, Demuru, Crosetta. A disp: Cangini, Merli, Bigucci, Federici, Pagnini, Albertini. All: Ballarini.

ARBITRO: Zampa (Cesena)

RETI: 35’pt Ronchi, 42’pt Sanchini, 18’st Crosetta

AMMONITI: Semprini, Giuliani, Sanchini.

NOTE: Espulso Semprini per doppia ammonizione al 17’ del secondo tempo