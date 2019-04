Neve di fine aprile: sulle montagne dell'Alta Valmarecchia sembra Natale

Attualità

Carpegna

| 18:21 - 28 Aprile 2019

Foto postate dal gruppo Facebook Montecopiolo e Pro Loco Carpegna.

Neve sull'entroterra di Rimini, e non solo ad alta quota: i fiocchi bianchi sono scesi fino a circa 900 metri, imbiancando le montagne dell'Alta Valmarecchia. Lo stupore questa volta è doppio: non solo perchè oggi è il 28 aprile, e siamo dunque in primavera inoltrata, ma anche perchè sabato splendeva il sole su tutto il Riminese. In meno di 24 ore la colonnina di mercurio ha subìto un crollo di oltre dieci gradi. Domenica alle 18 le temperature si aggirano sui 10° in costa, 9° nelle zone di pianura interna e 8° nella prima collina. Sul territorio si sono registrate piogge con valori accumulati oltre i 12 mm tra Alta e Bassa Valmarecchia.