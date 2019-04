DIRETTA TESTUALE Calcio C: Vis Pesaro - Rimini LIVE Partiti!

Sport

Pesaro

| 18:29 - 28 Aprile 2019

Diretta testuale Vis Pesaro - Rimini.

PARZIALE: 0-0

VIS PESARO (3-5-2): Tomei - Pastor Briganti Gennari - Petrucci Paoli Botta Lazzari Testoni - Olcese Voltan.

In panchina: Bianchini, Rossoni, Rocchi, Romei, Rizzato; Gaiola, Buonocunto, Gabbani, Tessiore, Hadziosmanovic; Medved, Guidone.

All. Colucci.

RIMINI (3-5-2): Scotti - Venturini Ferrani Nava V. - Bandini Variola Palma Montanari Guiebre - Piccioni Candido.

In panchina: Nava G., De Angelis; Petti, Viti; Alimi, Palumbo, Kalombo, Badjie; Buonaventura, Cicarevic, Volpe.

All. Petrone.

ARBITRO: Macerano di Genova.

RETI:

NOTE:



Fischio d'inizio 18.30



Rimini in completo blu scuro da trasferta con inserto rosso rifinito di bianco, maglia bianco-rossa con bordi blu, calzoncini bianchi e calzettoni rossi per la Vis Pesaro.



Partiti!