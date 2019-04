Calcio 1a Cat: Riccione espugna Sant'Ermete (1-2) e vola verso i playoff

Sport

Riccione

| 18:05 - 28 Aprile 2019

Una formazione del Riccione 2018-19.

S.ERMETE: Vandi, Tosi Brandi, Genghini, Contadini (80' Marcaccio), Zavattini N, Mussoni (60' Rossi), Gentile (46' Castiglioni), Ciccarelli, Molari (70' Bettini), Vukaj, Belloni (62' Zavattini L). Panchina: Gentili, Gavagnin, Giorgini, Fini. All. Pazzini.

RICCIONE: Tacchi, Musabelliu, Ndao B (75' Bellamacina), Bolzonetti, Ndao S, Olivieri, Cavoli, Dieng (90' Bontempi), Facchini, Diagne, Siuni (75' Pivi). Panchina: Giustolisi, Ricci, Giannetti, Casadio, Kone, De Rosa. All. Angeloni.

ARBITRO: Cacchi di Cesena.

RETI: 1' Siuni (R), 74' Castiglioni (SE), 76' Dieng (R).



Il Riccione espugna 2-1 il campo del Sant'Ermete e conquista tre punti chiave in zona playoff. I biancoazzurri, con il Novafeltria, raggiungono quota 49 punti, mentre il Sant'Ermete scivola al sesto posto, a -1 dal Mondaino, che effettua il sorpasso grazie alla vittoria ottenuta sul campo del Verucchio. Nello scontro diretto tra Riccione e Sant'Ermete è l'ex Siuni ad aprire le marcature al 1', deviando in rete un cross basso di Facchini. Al 74' pari dei 'verdi' con Castiglioni, che conclude in spaccata su cross di Rossi. Due minuti dopo la difesa locale sbaglia un disimpegno e Dieng batte Vandi per la seconda volta. Reazione finale del Sant'Ermete, ma Tacchi chiude la saracinesca.