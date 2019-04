Calcio: Gatteo vince il girone H di Prima. Mister Giorgini: 'gruppo giovanissimo, grande vittoria'

Sport

Bellaria Igea Marina

| 18:00 - 28 Aprile 2019

Il Gatteo festeggia la vittoria del Girone di Prima Categoria.

BELLARIA: Sapucci, Floris, Gambuti (80' Ambrosio), Fusi (56' Di Cristofaro), Moramarco (74' Antonelli), Zaghini; Facondini (74' Zoffoli), Chiussi V., Caporali, Chiussi F., Aragao (56' Magnani).

In panchina: Mignani, Vasini B., Kuci, Vasini A. All. Reciputi.

: Castagnoli, Giunchi, Bertozzi, Gobbi, Grieco, Pouye; Comuniello (91' Battistini), Niang; Pepe (69' Moscotti), Camillini (72' Golinucci), FancelluIn panchina: Platia, Francisconi, RIcci, Bernabini, Mercuri, Tosi. All. Giorgini.Corbelli di Rimini.: ammonito Facondini. Corner 3-8.Il Gatteo conquista un punto sul campo del già salvo Bellaria (0-0) ed è matematicamente campione del girone H di Prima Categoria. Un grande successo per i giallorossi allenati da mister Giorgini, che non erano affatto partiti con i favori del pronostico. Nella gara con il Bellaria brividi finali per il Gatteo al 91', quando il palo nega a Floris il gol vittoria.Interviste di Giacomo Alpini ai due allenatori Giorgini e Reciputi.