Calcio D, il Santarcangelo pareggia a Recanati 1-1. Falomi si fa parare il rigore dell'1-2

Sport

Rimini

| 17:50 - 28 Aprile 2019

L'attaccante Falomi si è fatto parare un calcio di rigore.

Il Santarcangelo pareggia a Recanati ed è penultimo assieme all'Isernia sconfitto in casa dal Francavilla per cui il verdetto è rimandato all'ultima partita (l'Agnonese è a due punti). Per i gialloblù, però, una occasione buttata in quanto alla mezzora della ripresa Falomi si è fatto parare un rigore (espulso Lunardini) e gli ultimi cinque munuti la Recanatese li ha giocati in nove uomini.

All'8' Recanatese vicina al vantaggio, cross di Olivieri per la testa di Pera che manda di poco alto sopra la traversa. Dopo due minuti Rinaldi su calcio d'angolo colpisce male da ottima posizione, la difesa del Santarcangelo ci mette una pezza. Al 12' salvataggio di Sprecacè in uscita su Bernardi e al 13' delizioso assist di Borrelli per la testa di Sivilla che insacca.

Al 18' il Santarcangelo va vicino al pareggio: rasoterra di sinistro di De Cerchio e la palla passa vicinissima al palo alla sinistra di Sprecacè. Al 36'

Borrelli decisivo su Guidi, provvidenziale la scivolata sul numero 11 del Santarcangelo. Al 41' pareggio del Santarcangelo con Moroni su angolo di Fabbri.

Nella ripresa, al 5' Borrelli appoggia a Sivilla che controlla e si gira, gran destro dal limite sopra la traversa. Al 27' l'episodio chiave: Lunardini commette fallo in area ai danni di Falomi. Rigore per il Santarcangelo ed espulsione per il centrocampista della Recanatese: l'ex Falomi indirizza la palla rasoterra sul palo alla destra di Sprecacè che intuisce e respinge. Al 41' viene espulso anche Marchetti per doppia ammonizione e la Recanatese chiude il match in nove uomini.

Il tabellino

RECANATESE: Sprecacè, Dodi (33' st.Monti), Rinaldi, Lunardini, Marchetti, Esposito, Pera, Olivieri (38' pt. Senigagliesi), Sivilla, Borrelli Raparo (44' st. Raparo). A disp. Piangerelli, Pizzuto, Sopranzetti, Palmieri, Giaccaglia, Candidi.All. Alessandrini.

SANTARCANGELO: Ragone, Corvino, Fabbri, Dhamo (48' st. Nasini), Gabrielli, Guglielmi, Pescatore, moroni (40' st. pigozzi), Bernardi (23' st. Fuchi), De Cerchio (23' st. Falomi), Guidi. A disp. Battistini, Fuchi, , Falomi, Cingolani, Miori, Dominici. All. Galloppa

ARBITRO: Tesi di Lucca (Pizzoni e Portella di Frattamaggiore)

NOTE: Ammoniti Lunardini, Marchetti, De Cerchio. Espulsi: 27' st. Lunardini, 41' st. Marchetti per doppia ammonizione.