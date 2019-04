Calcio 1a Cat: Novafeltria, il cuore oltre gli ostacoli. Alta Valconca battuta 1-0 al 91'

Sport

| 17:28 - 28 Aprile 2019

L'undici iniziale del Novafeltria.

NOVAFELTRIA: Semprini, Gori P., Babbini, Rinaldi; Balducci, Mahmutaj (38' Radici, 77' Morciano), Amantini (81' Sartini), Pasolini; Semprini (60' Baldinini), Muratori, Cupi.

In panchina: Cappella, Arapi, Ceccaroni, Crociani, Mainardi. All. Fabbri.

ALTA VALCONCA: Tullio, Ferri, Niang Mor, Mancini, Tenti, Morolli; Bertuccioli, Pazzaglini M.; Pasini, Cardini, Cevoli (81' Ricciatti).

In panchina: Bornacci, Palmerini, Cavalli, Ceramicola, Sani, Gori F. All. Gaudenzi.

ARBITRO: Tola di Cesena.

RETI: 91' Balducci

NOTE: espulso Pasini al 64' per doppia ammonizione; ammoniti Ferri e Babbini. Calci d'angolo 6-0, recupero: 3'+3'.



Un gol di Balducci al 91' lancia il Novafeltria verso i playoff: la squadra di Fabbri ha gettato il cuore oltre l'ostacolo, superando l'arcigna difesa dell'Alta Valconca, su un campo allentato dalle copiose piogge abbattutesi su Secchiano. La gara registra la prima occasione al 15', quando una corta respinta di testa libera Balducci all'altezza del dischetto del rigore, il centrocampista, seppur marcato, stoppa di petto e prova il destro, che termina alto sopra la traversa. Al 29' l'Alta Valconca ci prova con una punizione da lunga distanza di Cevoli, che sceglie la soluzione rasoterra: Semprini controlla la traiettoria del tiro, che termina a lato alla sua sinistra. Tre minuti dopo gli ospiti ancora pericolosi grazie a un'iniziativa di Niang Mor sulla destra, palla a Pasini in area, l'attaccante spalle alla porta si gira e calcia di sinistro, mettendo a lato alla destra di Semprini. Il Novafeltria risponde al 41' con Rinaldi protagonista: il capitano effettua un anticipo a metà campo e vede un varco nella difesa avversaria, lanciando Semprini: decisiva l'uscita bassa di Tullio, che fa suo il pallone. A inizio ripresa Novafeltria vicino al gol: al 55' Cupi sulla sinistra triangola con Semprini e crossa rasoterra, la girata mancina di Muratori viene respinta da Mancini, ancora Muratori scivola senza poter calciare in porta, ma sono i compagni Radici e Balducci a provarci consecutivamente, trovando sulla loro strada Tenti, pronto a far scudo con il corpo. L'Alta Valconca risponde al 58' con una punizione dello specialista Morolli che termina di poco a lato. Al 64' ospiti in dieci per l'espulsione di Pasini. Con la superiorità numerica il Novafeltria aumenta la pressione e sfiora il gol con un sinistro alto di Balducci. Passano i minuti e la difesa dell'Alta Valconca sembra chiudere ogni varco agli attaccanti locali, tirando un sospiro di sollievo all'80', quando Cupi da due passi calcia fuori sugli sviluppi di una mischia da corner. Il risultato di 0-0 sembra scritto, ma al 91' l'Alta Valconca regala un calcio d'angolo al Novafeltria. Muratori pennella dalla destra in area, Balducci schiaccia di testa e segna il gol che può cambiare la stagione.



In audio intervista all'allenatore del Novafeltria Achille Fabbri.