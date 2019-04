Calcio D, la Savignanese ritorna allo stadio Capanni: 2-3 per la Sangiustese

Sport

Savignano sul rubicone

| 17:09 - 28 Aprile 2019

La squadra della Savignanese.

Nel ritorno tanto atteso al Capanni arriva un KO, ininfluente sulla splendida stagione disputata, per la Savignanese, battuta 2-3 dalla Sangiustese al termine di una partita ricca di spunti e divertente.

Inizio equilibrato con i marchigiani insidiosi grazie ai colpi di testa di Cheddira e i gialloblù pericolosi con Manuzzi. Al 26' il punteggio però cambia: Moscatelli atterra il temibile Cheddira e sul conseguente rigore Cerone insacca il vantaggio ospite. La Savignanese non ci sta e alza il livello, prima ci provano Giacobbi e Peluso, poi, prima del riposo, Manuzzi si conquista e realizza il rigore del pareggio.

In avvio di ripresa l'equilibrio si rompe di nuovo perché al 48' arriva il raddoppio dei rivali, firmato da Argento su crossi di Pezzotti. La gara si mantiene vivace e i ragazzi di Farneti sfiorano il 2-2 con Guidi, poi la Sangiustese ci va vicina in un paio di circostanze, cogliendo anche un palo. Tamagnini e compagni provano a chiudere al meglio, ma i tentativi di Scarponi, Vandi e Guidi non trovano il bersaglio grosso, mentre Cheddira in contropiede segna il terzo goal della formazione di Senigagliesi. Sembra finita, tuttavia in pieno recupero Manuzzi cala il bis personale e aggiorna il tabellino.

Domenica prossima ultima di campionato a Francavilla.

Il tabellino

Moscatelli, Battistini (9’ st Vandi), Guidi, Gregorio (22’ st Ballardini), Tamagnini (38’ st Albini), Brighi, Peluso (21’ Noschese), Scarponi (37’Brigliadori) , Giacobbe, Manuzzi, Turci. A disposizione: Dall’Ara, Succi, Giunchetti. Allenatore: Oscar Farneti.Chiodini, Shiba, Santagata, Perfetti, Patrizi, Scognamiglio, Pezzotti (46’ st De Reggi), Carta, Cheddira (47’ st Pluchino), Cerone (22’ st Tizi), Argento (47’ Guzzini). A disposizione: Carnevali, Buaka, Massaroni, Ercoli, Papavero. Allenatore: Stefano Senigagliesi.Delnotaro della sezione di Vico (Andrea Maria Masciale della sezione di Molfetta e Michele Colavito della sezione di Bari.27’ pt Cerone (rig), 40’ pt Manuzzi (rig), 3’ st Argento, 45’ st Cheddira, 48’ st Manuzzi.spettatori 300 circa con rappresentanza ospite; corner 4-5; ammoniti Peluso e Patrizi; recupero 2’ + 4’.