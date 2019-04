Attualità

Rimini

| 17:05 - 28 Aprile 2019

Fontana della Pigna in Piazza Cavour invasa dalle persone.

La "StraRimini" è stata un evento sportivo che ha animato Rimini, nella giornata di domenica 28 aprile, ma purtroppo c'è chi si è contradistinto in negativo, per un comportamento non rispettoso di un monumento della città: un nostro lettore ci segnala diversi bambini e ragazzi seduti sulla fontana della Pigna in Piazza Cavour, ignorando le regole e il rispetto per gli storici monumenti. Ricordiamo il numero segnalazioni whatsapp di Altarimini 347 8809485.