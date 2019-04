Palo della luce arrugginito e pericoloso a pochi passi dal lungomare

Attualità

Rimini

| 15:56 - 28 Aprile 2019

Ruggine alla base del palo di illuminazione a Viserbella.

Un palo della luce arrugginito a pochi passi dal lungomare. Un esempio di mancata cura e attenzione dei supporti dell’illuminazione pubblica in via Spina, angolo via Petropoli. Fili scoperti e ruggine, con il rischio di crollo in caso di forti colpi di vento.



Pubblichiamo la segnalazione inviata da un nostro lettore: "In zona Viserbella sono passati a risanare tutte le basi dei lampioni, ma questo che vedete in foto se lo sono dimenticato perché è più di una settimana che in questa situazione. E come potete notare pende verso l'incrocio, basta una folla di vento di quelle fatte per bene per farlo venire giù. Vi chiedo cortesemente di segnalarlo a chi di dovere più che succeda qualcosa."