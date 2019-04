Sosta indiscriminata senza un controllo della Municipale, segnalazione in via Isotta degli Atti

Attualità

Rimini

| 15:23 - 28 Aprile 2019

Parcheggi selvaggi in via Isotta degli Atti nel centro storico di Rimini.

Un altro caso di parcheggio selvaggio nel centro storico di Rimini immortalato da un nostro lettore. "Continuano senza sosta, è il caso di dirlo, gli atti di ignoranza e menefreghismo compiuti in centro storico", scrive il nostro lettore. Due automobili parcheggiate in via Isotta degli Atti, domenica 28 aprile alle 11.30 circa, in piena zona Ztl. A lato i due posti per la sosta dei veicoli al servizio di persone con disabilità: se fossero occupati, i veicoli in transito - lungo il senso unico della via - non potrebbero passare, essendoci solo uno spazio di circa 80 cm. Il nostro lettore chiede più controlli della Polizia Municipale.