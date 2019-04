Volley B2 femminile, Emanuel Rivera Volley cade in casa col VTB Pianamiele 1-3

Sport

Rimini

| 14:07 - 28 Aprile 2019

Le giocatrici della SGR Grossi Under 16 premiate con un mazzo di fiori.



Nell'ultima turno casalingo l'Emanuel Riviera Volley Rimini perde 3-1 8 (13-25, 12-25, 25-23, 12-25) contro una ottima VTB Pianamiele Bologna, che così conquista una meritata salvezza. Partita subito in salita fin dal primo set, evidenti le differenti motivazioni delle due squadre in campo. Infatti le giovani bolognesi si portano sul 2 -0 con estrema facilità lasciando la squadra di casa a 13 e a 12 . Il terzo set più combattuto se lo aggiudica il Riviera Volley sembrando aver ripreso in mano la partita. Invece anche nel quarto set non c'è stata storia e le ospiti hanno dominato e chiuso definitivamente il match. Da sottolineare la buona prestazione della giovanissima Marta Semprini Cesari, in campo per tre set, e nel finale gli ingressi delle altre Under 16 Magi, Forlani e Ariano.

Prima della partita passerella per il formidabile gruppo giovanile che quest'anno ha compiuto un percorso fantastico. Arrivare alle final eight nel campionato di eccellenza regionale U16, ad un passo dalla qualificazione alla final four (che si disputerà proprio alla Casa del Volley a Rimini il prossimo 5 maggio) è un successo che rimarrà nella storia del volley giovanile riminese. Traguardo che non aveva mai raggiunto nessuna squadra della nostra provincia.

Il presidente della Fipav Romagna Uno Franco Manuzzi ha consegnato, da parte della società, un mazzo di fiori a ciascuna delle atlete U16/U18 (peccato per le assenze di Nicole Piomboni e Alessia Aglio assenti per impegni improrogabili), congratulandosi con tutte ed in particolare con Edoardo Nanni e Alessandro Forlani che hanno guidato le ragazze in questo percorso dimostrando grandissima professionalità e capacità.

Il tabellino

Emanuel - VTB Pianamiele 1-3

EMANUEL: Catalano B., Leonardi S. 14, Nicoletti C., Vujevic L. 8, Benvenuti S., Orsi E. 7, Semprini Cesari M. 2, Godenzoni G. 9, Ariano A., Magi V., Forlani I., Macchi V. L1, Bissoni V. L2.