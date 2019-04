Volley B2 femminile, la Caf Acli Stella cade a Imola e dopo sei stagioni retrocede in serie C

Sport

Rimini

| 13:55 - 28 Aprile 2019

La Caf Acli Stella Rimini è retrocessa in serie B2.

La Caf Acli Stella èerde sul campo della Clai Imola (3-0) promossa in B1 e retrocede in serie C con due turni di anticipo dopo sei stagioni di B2.

Rimane il rammarico nella dirigenza e nelle ragazze di non aver potuto superare tutte le difficoltà incontrate, ma permane anche la consapevolezza di aver sportivamente dato tutto il meglio di sé per cui serenamente si accetta questo verdetto di fine stagione.

La Caf Acli Stella è entrata in campo a Imola molto contratta e nervosa data la posta in gioco e solo nel secondo set ha contrastato per quanto ha potuto la squadra di casa neopromossa in serie B1 concludendo il set a 25-23. Ma negli altri due set ha subito pesantemente la supremazia della più forte e purtroppo la speranza di una vittoria che poteva modificare le sorti di tutta la stagione non si è concretizzata: purtroppo non era questa la gara in cui si doveva trarre il vantaggio ma si dovevano portare a casa alcuni punti (non molti) lasciati o regalati con troppa disinvoltura alle dirette concorrenti.

Ultima gara in casa sabato prossimo al Palastella ore 19 con il Rovigo.

Il tabellino

CLAI IMOLA-CAF ACLI STELLA RIMINI 3-0

Imola: Piva 4, Devetag 1, Bombardi ne, Cavalli 3, Dal Monte (lib) 1, Ferracci 5, Folli 8, Ricci Maccarini (lib), Melandri 6, Caboni 2, Zanotti 10, Collet ne, Gherardi 16, Tesanovic ne. All: Turrini

Rimini: Jelenkovic (lib), Costantino 3, Ambrosini 1, Bologna 8, Francia 11, Bigucci, Bianchi 1,Tomassucci ne, Cicoria 1, Cit ne, Gugnali 8. All: Piraccini

Arbitri: Barbieri e Solimeno

PARZIALI: 25-14 / 25-23 / 25-14