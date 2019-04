Scontro tra due auto, chiuso al traffico il cavalcavia di Viale Veneto a Riccione

Cronaca

Riccione

| 13:35 - 28 Aprile 2019

Lo scontro tra le due auto (foto da Twitter della Polizia Municipale).

Due automobili, una Opel Astra e una Fiat 500, si sono scontrate sul cavalcavia di viale Veneto a Riccione, intorno alle 12.40 di domenica. I due conducenti feriti, portati in ospedale, non sarebbero fortunatamente in gravi condizioni. Sono stati soccorsi dal personale del 118, intervenuto con due ambulanze. La Polizia, sul luogo del sinistro assieme ai vigili del fuoco, ha provveduto ai rilievi e a regolare la viabilità. L'incidente ha portato alla chiusura del cavalcavia, con traffico deviato sui viali Mestre e Belluno, in direzione di viale Udine.