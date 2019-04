Pietracuta Calcio conquista il campionato provinciale Allievi con due turni d'anticipo

Sport

Pietracuta di San Leo

| 13:00 - 28 Aprile 2019

La rosa degli Allievi del Pietracuta.

La prima squadra del Pietracuta si gioca la permanenza nel campionato di Promozione, nelle prossime due giornate, e una buona spinta propulsiva può arrivare dal successo della formazione Allievi, che ha conquistato il campionato provinciale primaverile con due turni di anticipo. Domenica 28 aprile i rossoblu guidati dall'allenatore Giacomo Mugellesi hanno espugnato 2-0 l'Igea Stadium, superando l'Igea Marina con le reti di Galli e Crociani. La vittoria corona l'ottimo lavoro di mister Mugellesi, che ha puntato su un gioco propositivo, schierando i suoi con un offensivo 4-3-3. Uno dei giocatori della rosa, il 2003 Edoardo Bernardi, esterno offensivo, è oramai passato in pianta stabile in prima squadra. Ma nonostante la sua assenza, i rossoblu hanno conquistato il primo posto con 40 punti, mettendo in luce un ottimo collettivo. Momento chiave della stagione la vittoria sul campo della Marignanese, nella prima giornata di ritorno, nel momento cruciale della stagione, quando il Pietracuta era secondo a -1 dal Viserba.



LA ROSA

Portieri: Fabbri Alessandro ('03), Likaj Francesco ('02).

Difensori: Bondi Marco ('04), Cappella Alessandro ('02), Fabbri Leonardo ('02), Faeti Alessandro ('02), Giacomini Manuel ('02), Giovagnoli Mattia ('02), Nicolò Stefano ('04), Pavani Matteo ('03), Stavola Amedeo ('03).

Centrocampisti: Bartolini Tommaso ('02), Cobo Marko ('04), Jazay Bektash ('02), Piva Francesco ('03).

Attaccanti: Bellavista Enrico ('02), Bernardi Edoardo ('03), Crociani Matteo ('03), Elaini Wassime ('02), Galli Riccardo ('03), Gavelli Nicola ('02), Morciano Gabriele ('02), Saccani Matteo ('03).