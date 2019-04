Perde il controllo dell’auto e si schianta contro un camion in sosta: grave 27enne

Cronaca

Rimini

| 10:29 - 28 Aprile 2019

Elisoccorso (Foto archivio).

Ha perso il controllo della sua auto e si è schiantato contro un camion in sosta a bordo strada incastrandosi col veicolo nella parte posteriore. E’ accaduto nella notte tra sabato e domenica, verso le 4 e 30, a Cerasolo, in via Monte Pirolo. Il conducente dell’auto, un 27enne di origini rumene, è stato immediatamente soccorso dagli operatori del 118: date le condizioni del giovane si è reso necessario l’intervento dell’eliambulanza per il trasporto al “Bufalini” di Cesena. Sulle dinamiche del sinistro stanno indagando gli agenti della Polstrada, sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza la zona. Da quanto è trapelato pare che, al momento dell’impatto, nell’auto ci fosse anche un altro passeggero, dileguatosi dopo l’incedente a piedi.