Basket D, il Bellaria passa a Budrio 74-77 ma in C Silver sale Argenta

| 09:58 - 28 Aprile 2019

Capitan Tassinari ha segnato 32 punti.

Svanisce per un soffio il sogno di salire direttamente in C Silver per il Bellaria Basket, che batte Budrio 74-77, ma Argenta vince 80-79 contro Progresso e quindi festeggia la vittoria del campionato. All’intervallo, con i biancoblu in vantaggio e Argenta ad inseguire, i bellariesi sarebbero stati virtualmente promossi, ma la realtà per Foiera e compagni si chiama playoff: al primo turno se la dovranno vedere contro Parma.

Top scorer per il Bellaria un caldissimo capitan Tassinari, autore di 32 punti, mentre chiudono in doppia cifra anche Foiera e Benzi, rispettivamente con 15 e 11 punti.

La partita è equilibrata in avvio, i romagnoli si appoggiano al ‘Tasso’, mentre Budrio, dopo il 7-10, piazza un parziale di 8-0 che le consente di chiudere il primo quarto in vantaggio 17-14.

Foiera e Benzi confezionano il sorpasso dei biancoblu, i padroni di casa rispondono con Conidi, ma i nove punti di un ottimo Maralossou in uscita dalla panchina e i 14 di un infuocato Tassinari, tra cui due bombe in chiusura del quarto, consentono al Bellaria di andare negli spogliatoi avanti 33-48 dopo i liberi di Benzi.

Gli ospiti sono padroni del campo e scappano sul +23, i bolognesi provano a scuotersi ma Bellaria non si lascia avvicinare, e così finisce il terzo parziale sul 49-66.

I biancoblu però tolgono troppo presto le mani dal manubrio, e Budrio ne approfitta per tornare in partita e in un amen è 64-68. I padroni di casa ci credono, vogliono vincere per guadagnarsi i playoff, ma Bellaria non ha nessuna intenzione di rimanere a guardare. Ci vuole tutta l’esperienza dei ‘volponi’ Foiera e Tassinari: Charlie mette una tripla pesantissima, Budrio si appoggia ad un ispirato Curti per portarsi sul -3, ma il ‘Tasso’ e due liberi di Foiera chiudono il discorso sul 73-77.

Il tabellino

PALLACANESTRO BUDRIO - BELLARIA BASKET 73-77

BUDRIO: Fornasari 7, Tugnoli 12, Manini 5, Curti 16, Zitelli 4, Cesario 19, Conidi 6, Tuccillo, Paolucci 2, Zambon 2, Fiumi ne. All.: Simoncioni

BELLARIA: Mazzotti 3, Benzi 11, Galassi 7, Tassinari 32, Foiera 15, Maralossou 9, Tongue, Gori, Demaio, Distante ne, Malatesta ne. All.: Domeniconi

ARBITRI: Cascioli e Denti

PARZIALI: 17-14, 34-48, 49-66