Volley B maschile, la Rovelli in emergenza cade con onore a Modena: 3-1

Sport

Morciano di Romagna

| 21:52 - 27 Aprile 2019

La Rovelli Morciano ancora sconfitta a Modena.



Senza assilli di nessun tipo e finalmente con il sorriso sulle labbra, anche in virtù di pochissime prospettive iniziali vincenti, vista la totale emergenza in casa Rovelli (solo in sette a referto per i cioccolatieri dopo gli infortuni in serie di Maggioli, Morichelli e Omaggi), i valconchini sfoderano una bellissima prestazione nel mitico pala Panini di Modena (ko per 3-1). Mettendo in più di una soggezione i giovani emiliani, increduli di trovare tanta resistenza in una squadra che schiera il palleggiatore titolare fuori ruolo, con un solo centro al suo posto, e così andando. Peccato anche per il primo set, terminato per i modenesi ai vantaggi, con gli ultimi due punti “regalati” con un po’ troppa leggerezza dai due arbitri veneti. Comunque avremmo voluto vedere più spesso questo atteggiamento scanzonato, probabilmente avrebbe consentito alla Rovinelli’s band di ottenere qualche soddisfazione in più, in questo avaro campionato. Che si chiuderà sabato prossimo in casa contro i toscani di Scandicci, per il saluto finale.



Il tabellino





AZIMUT LEO SHOES MODENA - DOLCIARIA ROVELLI MORCIANO 3 – 1



MODENA : Lusetti 0, Miselli 6, Truocchio 10, Tognoni 3, Rinaldi 25, Soli 3, L1 Vidoni, L2 Passarella, Muratori 4, Cantagalli 8, Straface 0, Sartoretti 4, Marchesi 0, Sala n.e., Masotti n.e. All. Tomasini.



DOLCIARIA ROVELLI : Nelson 1, Morichelli 15, Stella 10, Vanucci 10, Kiva 16, Fabbri 8, Benini 0, Calandriello n.e. All. Rovinelli.



Arbitri: Callegari – Scapinello.

PARZIALI: 27-25/25-20/22-25/25-19



NOTE: MODENA : b.s. 15 ace 9 muri 7 errori 13. ROVELLI : b.s. 18 ace 6 muri 7 errori 15