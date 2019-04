Calcio giovanile, Santarcangelo: la Juniores supera il primo turno playoff. Eliminato il Reggio Audace (2-1)

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 21:43 - 27 Aprile 2019

La Juniores del Santarcangelo festeggia la vittoria (Foto sito Santarcangelocalcio).



Il Santarcangelo Juniores ha battuto la Reggiana nel primo turno dei playoff al Mazzola per 2-1. Ed ora affronterà il Cesena nel secondo turno. I gialloblù dopo essere passati in vantaggio sul finire di primo tempo per il gol di Bua, hanno subirto il gol del pareggio in avvio di ripresa con Servet Dani, successivamente espulso per doppia ammonizione. Il Santarcangelo la spunta nell'ultimo minuto di gioco sugli sviluppi di una palla vagante in area. Nei secondi finali, la Reggiana termina in nove uomini per l'espulsione di Talarico per fallo di reazione.





IL TABELLINO



Santarcangelo: Forti, Miori, Dominici, Zanni, Meco, Fabbri, Guarino, Galassi, Bua, Sapori, Greco. Subentrati: Lonardi, Preti, Savini. In panchina: Sturniolo, Camaj, Novelli, Paganelli, Benvenuti, Ravaglia. All. Fusi.



Reggio Audace: Stefanini, Zaccariello, Dani, Talarico, Bettini, Mossini, De Marco Alessandro, De Marco Gianluca, Formisano, Lorenzani, Lusetti. Subentrati: Carpio, Ndiaye, Dema. In panchina: Venturelli, Fiorentino, Albertini, Mattioli, Raj, Zani. All. Bertacchi.

Marcatori: 40’ pt Bua, 10’ st Dani, 45’ st Miori.