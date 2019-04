Da Rimini a Chiusi della Verna sulle tracce di San Francesco con l'associazione La Pedivella

Eventi

Rimini

| 18:33 - 27 Aprile 2019

Il santuario francescano La Verna in provincia di Arezzo.

Sei giorni per ripercorrere le tracce di San Francesco, da Rimini al santuario francescano de La Verna, in provincia di Arezzo. La proposta escursionistica è dell’associazione La Pedivella in collaborazione con il Centro sportivo italiano (Csi) dell’Emilia Romagna, che martedì 30 aprile partiranno per fare “Il cammino delle Stimmate”, che si potrà anche spezzare in una o più tappe.



LE TAPPE

La prima tappa da 18 chilometri porterà da Rimini a Villa Verucchio, con ritrovo davanti al Duomo alle 7.30. La seconda tappa è verso San Leo per circa 20 chilometri di camminata, con ritrovo alle 8.30 da piazzale Tosi per il convento di santa Croce di Villa Verucchio. Il terzo giorno si arriverà a Sant’Agata dopo 22 chilometri di camminata. La quarta tappa condurrà a Pratieghi (25 chilometri). La quinta porterà fino a Santo Stefano seguendo il cammino per Valdazze, passo Viamaggio e la Pieve. Per giungere poi il 5 maggio al santuario dopo 15 chilometri di camminata lungo il monte Calvano attraverso boschi e faggete, proprio là dove San Francesco si recava in preghiera. L’arrivo alla chiesa francescana è previsto in tarda mattinata. Il rientro a Rimini si potrà fare con mezzi propri, oppure con il pullman a patto di raggiungere un numero adeguato di partecipanti. Le adesioni a 3207433000.



Maggiori informazioni nel sito dell’associazione.