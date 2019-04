Ladro colto sul fatto mentre ruba in un negozio già vittima di diversi furti nelle ultime settimane

Cronaca

Repubblica San Marino

| 18:20 - 27 Aprile 2019

Ladro sorpreso sul fatto (foto di repertorio).

Nella notte tra venerdì e sabato la Gendarmeria di San Marino ha fermato un 21enne sammarinese, residente a Fiorentino, sorpreso a rubare in un'attività commerciale di Domagnano. La titolare del negozio aveva presentato denunce per diversi furti, subiti nelle scorse settimane. La Brigata Gendarmeria di Domagnano aveva avviato immediatamente le indagini, in cooperazione con il Reparto Controllo del Territorio. Dopo notti di appostamento, alle tre di sabato i gendarmi hanno colto sul fatto il giovane, ora recluso nel carcere dei Capuccini.