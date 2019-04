Monica Brigliadori candidata sindaco a Poggio Torriana

Attualità

Poggio Torriana

| 18:05 - 27 Aprile 2019

La squadra di 'Poggio Torriana adesso'.

Presentata oggi in Comune la lista civica «Poggio Torriana Adesso»; una lista autonoma e indipendente, nata per rappresentare tutti i cittadini, a prescindere dalla loro appartenenza politica, e concretizzare il bisogno e la voglia di cambiamento.

La lista civica è caratterizzata dalla volontà e dal senso civico di cittadini che prendono in mano il loro destino.

Il suo obiettivo è quello di far crescere Poggio Torriana, in miglioramento dei servizi al cittadino, in incremento dell’attività economica e dell’offerta turistica e più, in generale, nel miglioramento del benessere e della qualità della vita.

La candidata Sindaco, Monica Brigliadori, e tutti i candidati della Lista Civica “Poggio Torriana Adesso” ringraziano i numerosi cittadini che li hanno sostenuti in questa prima e importante fase di elaborazione del programma amministrativo e si presenteranno presto ufficialmente alla stampa e alla cittadinanza.