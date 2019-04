Donato un pulmino alla parrocchia San Raffaele Arcangelo di Rimini

Attualità

Rimini

| 17:52 - 27 Aprile 2019

Il Ford Custom donato alla parrocchia.

La ditta Safety Car ha donato un pulmino nuovo alla parrocchia San Raffaele Arcangelo di Rimini: si tratta di un Ford Custom a 9 posti, adibito anche al trasporto di persone con disabilità. "Il pulmino in uso alla parrocchia era piuttosto vetusto e ho voluto donare questo mezzo al servizio dei fedeli e di cittadini con disabilità. Avendo uno stretto familiare affetto da una grave malattia so quanto è importante che sia allestito anche per il trasporto di persone diversamente abili", spiega il titolare di Safety Car, Luigi Girometti. Grande commozione per Don Giuseppe Bilancioni alla vista dello splendido dono. "Ma ringrazio io Don Giuseppe per la persona che è, per la vicinanza che dimostra verso i suoi parrocchiani", commenta Girometti.