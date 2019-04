Elezioni Santarcangelo, il 4 maggio l'evento a sostegno della ricandidatura di Alice Parma

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 16:34 - 27 Aprile 2019

I candidati al consiglio comunale di Santarcangelo nelle liste a sostegno di Alice Parma.

Una serata dedicata a Santarcangelo e alle sue prospettive future: questi, in sostanza, i temi del primo evento della coalizione a sostegno del candidato sindaco Alice Parma in programma dalle ore 18 di sabato 4 maggio all'Arena Supercinema.

Nel corso della serata si alterneranno dunque momenti dedicati all'approfondimento e al confronto, ma non mancheranno momenti di svago che vedranno protagonisti cittadini, associazioni, il candidato sindaco Alice Parma e gli esponenti delle liste del Partito Democratico, Più Santarcangelo e PenSa-Una Mano per Santarcangelo.

“Abbiamo più volte affermato di voler stimolare e promuovere la partecipazione all'interno della nostra comunità – afferma il candidato sindaco Alice Parma – per questo invitiamo tutti alla nostra iniziativa: ci saranno occasioni di svago e occasioni di riflessione, momenti di condivisione e di confronto insieme a tanti cittadini santarcangiolesi, rappresentanti del mondo dello spettacolo, dell'imprenditoria e della politica, e ai candidati della coalizione”.

“Una serata da trascorrere insieme – conclude Alice Parma – che ha come filo conduttore l'amore per la città e la voglia di impostare un percorso comune e aperto per i progetti futuri”.