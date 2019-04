Ripulisce due negozi di Riccione in pochi minuti, individuato l'abile ladro

Cronaca

Sabato mattina i Carabinieri di Riccione hanno denunciato un 54enne pugliese, accusato di furto aggravato e continuato: l'uomo, attualmente ricercato, si è reso responsabile di due furti in altrettanti negozi, nel centro di Riccione. I Militari hanno svolto un'indagine partendo dalla testimonianza del titolare di un negozio di ottica, derubato di occhiali per 700 euro, e dalle immagini del circuito di videosorveglianza, identificando il responsabile del furto, che era già stato segnalato ai Carabinieri, in quanto visto muoversi in modo sospetto, nei giorni precedenti, per le vie del centro. I Carabinieri hanno scoperto che, pochi minuti prima del furto nel negozio di ottica, il 53enne aveva rubato vestiti del valore di 2000 euro in un altro esercizio commerciale.

IL COMMENTO DELL'ARMA. Determinante, in particolare, si è rilevato ancora una volta il ruolo del presidio collocato in Piazzale Ceccarini. L’operatività della struttura dell’Arma, unitamente a quella regolarmente disimpegnata della figura del c.d. “Carabiniere di Quartiere”, ha infatti permesso la relativa raccolta mirata di informazioni poi divenute fondamentali per la positiva conclusione delle attività d’indagine. Parola chiave ancora una volta, “prossimità”: Scambio informativo e collaborativo tra cittadino ed Arma. Il presidio di P.le Ceccarini periodicamente aperto anche in periodo invernale, sarà a breve potenziato negli orari di apertura in occasione dei fine settimana di maggior afflusso turistico.