Daniele Morelli si ricandida a sindaco di San Giovanni in Marignano

| 13:17 - 27 Aprile 2019

Daniele Morelli: l'attuale sindaco di San Giovanni in Marignano si ricandida.

Venerdì 3 maggio presso la Tenuta del Monsignore a Santa Maria in Pietrafitta, alle ore 18.30, verrà presentata alla cittadinanza la lista che affiancherà la ricandidatura di Daniele Morelli a San Giovanni in Marignano alle prossime elezioni amministrative del 26 maggio.

“Per continuare insieme” è lo slogan prescelto in questa campagna elettorale, ispirato chiaramente sia alla volontà di proseguire il percorso iniziato nel 2014, sia all’impegno e alla passione dimostrati in cinque anni di governo cittadino che oggi, con la riconferma di Daniele Morelli, vengono espressi con maggiore forza e convinzione.

Il simbolo della lista mantiene l’impostazione e i colori tradizionali, benché sia stato riproposto con un restyling grafico. Il tricolore e la torre sono gli elementi fondamentali, gli emblemi che appartengono alla comunità marignanese e nei quali la cittadinanza si riconosce.

La composizione del gruppo di candidati in lista pone in evidenza un adeguato equilibrio tra capacità amministrativa già sperimentata (tre assessori e tre consiglieri uscenti) e rinnovamento, con una rappresentanza di ogni fascia d’età e con appartenenza politica ai partiti di centro sinistra ma anche al civismo marignanese. Tutti i componenti della squadra, infatti, sono molto radicati sul territorio.

“Per me è fondamentale”, sostiene il candidato Sindaco Daniele Morelli, “rimarcare e valorizzare il concetto di 'squadra'. Il nostro è sempre stato un lavoro collegiale, non solo all’interno dell’amministrazione, ma anche con tutta la comunità marignanese che è sempre stata il nostro punto di forza. Desidero ringraziare” prosegue Morelli “tutti coloro che mi hanno accompagnato in questo percorso, i miei assessori, i consiglieri, tutti i dipendenti comunali e tutti i cittadini che non mi hanno mai fatto mancare il loro sostegno. Invito tutti i marignanesi a questa importante occasione del 3 di Maggio per conoscere la mia squadra e condividere questo ulteriore passaggio che sono sicuro appassionerà anche loro.”

Dopo il discorso del candidato sindaco Morelli e la presentazione della lista, la serata proseguirà con un aperitivo offerto a tutti, un intrattenimento musicale e con la possibilità di continuare il confronto e la reciproca conoscenza.