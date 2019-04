Montefiore Conca: Vallì Cipriani candidata alle elezioni europee, Forlani il candidato sindaco

Attualità

Montefiore Conca

| 13:15 - 27 Aprile 2019

La 'squadra' di Massimiliano Forlani.

Venerdì 26 aprile è stata presentata la lista “Massimiliano Forlani Sindaco” per le elezioni amministrative del Comune di Montefiore Conca(Rn). Il candidato Sindaco è l'Avv. Massimiliano Forlani (anni 46), in amministrazione a Montefiore da 15 anni, prima come consigliere con l'On. Filippo Berselli e successivamente per 10 anni quale Assessore e Vice Sindaco con l'amministrazione “Vallì Cipriani”.

La squadra è formata da persone che hanno scelto di mettere al servizio di tutti i montefioresi le loro competenze professionali, amministrative e soprattutto il loro amore per Montefiore.

Il candidato Sindaco Avv. Forlani afferma che il programma amministrativo della propria squadra sarà un naturale proseguimento dell'amministrazione “Cipriani” . Ci saranno sicuramente novità e modifiche migliorative di tutte le componenti critiche, ed i tanti giovani presenti in squadra garantiranno un prezioso contributo in termini di nuove idee, il tutto affinché Montefiore non si arresti mai ed abbia sempre una marcia in più . La lista è composta da Filippo Baldaccioni (anni 18), Emanuela Benvenuti (anni 28), Augusto Ciotti (anni 27), Danilo Carnaroli (anni 60 ), Giacomo Eutizi (anni 31), Loredana Giannei (anni 52), Elio Lucarelli (anni 62), Valeriana Magnani (anni 60), Aldo Sepe (anni 39), Sonia Serafini (anni 50).



IL SINDACO USCENTE CANDIDATO ALLE ELEZIONI EUROPEE. Vallì Cipriani ha accolto l’invito a candidarsi nella lista della Lega alle Elezioni Europee del 26 maggio prossimo. Il sindaco di Montefiofiore Conca ha dichiarato che con la sua candidatura intende rappresentare la Romagna in Europa con le sue istanze e le sue eccellenze. “Un territorio – ricorda Vallì Cipriani – che ha bisogno di essere meglio rappresentato in un contesto in cui si affrontano problematiche che possono incidere in modo determinante sulla sua economia e sul suo sviluppo sociale. Come non ricordare qui le problematiche legate alla Bolkestein, al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e al sostegno per lo sviluppo dell’agricoltura di qualità”.

“Più Romagna in Europa”, questo è il motto che Vallì Cipriani ha scelto per la sua campagna: uno slogan che racchiude in sé il concreto impegno a dare alla Romagna una presenza più importante nello scacchiere europeo delle grandi decisioni.