PenSa-Una Mano per Santarcangelo, quasi 300 firme in una settimana

27 Aprile 2019

Si è conclusa con quasi 300 firme la raccolta di sottoscrizioni per le candidature della lista civica PenSa-Una Mano per Santarcangelo al Consiglio comunale. "Un ottimo risultato, conseguito nell’arco di una settimana appena, che testimonia una volta di più l’attenzione e il sostegno della cittadinanza nei confronti di questo nuovo soggetto politico, oltre alla comprensione della scelta di sostenere il candidato sindaco Alice Parma da parte degli elettori storici di Una Mano per Santarcangelo", si legge in una nota. I promotori della lista civica rimarcano l'impronta partecipativa del progetto: "I nostri 16 candidati sono persone che vivono Santarcangelo, con una propria professionalità e una propria storia, liberi da condizionamenti di partito, che renderanno conto del loro operato solo a sé stessi e agli elettori che ci sosterranno". Le priorità dell'azione governativa: "Partecipazione e trasparenza nella gestione della cosa pubblica, un piano urbanistico orientato al consumo zero del territorio e una forte attenzione all’ambiente, il superamento dell’Unione a 10 Comuni per migliorare i servizi al cittadino, a partire dalla Polizia municipale e dai Servizi sociali, che dovranno guadagnare sempre maggiore centralità, per concludere – tra l’altro – con un’attenzione al potenziamento e alla tutela dell’ospedale Franchini".



Infine, sul perché votare la lista: "Perché crediamo che la nostra presenza in una coalizione di maggioranza possa rappresentare una garanzia per i cittadini, sia per la nostra libertà di scelta e azione – non appartenendo ad alcun partito – sia perché per la prima volta potremmo controbilanciare la storica preponderanza del Partito Democratico in Consiglio comunale, portando maggiore democraticità e rappresentanza nel governo della città".



I 16 candidati al Consiglio comunale della lista civica PenSa-Una Mano per Santarcangelo:



Andrea Novelli

Angela Garattoni

Patrick Wild

Laura Rocchi

Stefano Rasponi

Giulia Foschi

Danilo Rinaldi

Enrica Mosca

Gioacchino Galassi

Elena Torsani

Simone Berlini

Loris Fabbri

Andrea Canella

Paolo Novelli

Sara Bianchi

Roberto Zaghini