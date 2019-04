Calcio C, il Rimini al derby di Pesaro: serve una vittoria per non rimettersi ai risultati altrui

Sport

Rimini

| 13:56 - 27 Aprile 2019

Alimi nella gara d'andata tra Rimini e Vis Pesaro.

Il Rimini domenica a Pesaro deve vincere la prima delle due ultime partite per ottenere la salvezza. Quattro punti tra Vis e Renate in casa nell'ultimo turno al Neri potrebbero infatti non bastare alla luce del calendario delle formazioni a quota 38 e 40. A quota 41 il Rimini potrebbe farcela - in caso di arrivo a pari punti - a scapito dell'Albinoleffe con cui ha lo scontro diretto favorevole. A quota 41, invece, in caso di arrivo possibile con la Virtus Verona avrebbe la meglio la squadra di Fresco. Auspicabile che a quota 41 non arrivi il Fano - due vittorie - altrimenti entrerebbe in gioco la classifica avulsa a più squadre in cui la squadra di Petrone sarebbe svantaggiata (potrebbe rientrarci anche il Renate battendo il Feralpi domani e perdendo a Rimini)



LA FORMAZIONE Rientrano Venturini e Nava in difesa, a metà campo si conta sul rientro di Alimi dalla squalifica al posto di Variola (ma l'ex Atalanta non è al meglio: si valuterà domenica prima della partita) davanti Piccioni in ballottaggio con Volpe col primo favorito. Arlotti e Marchetti sono out in quanto infortunati. Anche Brighi non è al meglio.



IL CALENDARIO

FANO (35): VICENZA, Triestina

RIMINI (37 punti): PESARO, Renate

RENATE (38): Feralpi, RIMINI

V. VERONA (38): Albinoleffe, GUBBIO

ALBINOLEFFE (40): VERONA, Vicenza

TERNANA (40): Ravenna, TERAMO

LEGENDA: in maiuscolo le partite in trasferta