Auto storiche si radunano a Torre Pedrera, preludio all'east coast festival di giugno

Eventi

Rimini

| 12:37 - 27 Aprile 2019

Raduno di auto storiche a Torre Pedrera (foto dell'edizione 2018).

Torre Pedrera sarà terra di motori, a partire dal 28 aprile, con la seconda edizione di "Ritrovo amatori auto storiche", raduno di appassionati che arrivano in Riviera da diverse parti di Italia. Il ritrovo alle 9 sul lungomare, all'altezza della Caffetteria Papillon, dopo la colazione passeggiata a villa Torlonia, aperitivo e ritorno a Torre Pedrera per il pranzo al ristorante "Bianca scogliera". Tutta la giornata è seguita e coordinata da Silvano e gli amici del Comitato Turistico Torre Pedrera. Altri eventi in programma sono l'8-9 giugno l'East Coast Festival, raduno dedicato alle auto e moto americane; il 20 luglio la festa della trebbiatura con mezzi e macchine agricole d'altri tempi.