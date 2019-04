Elezioni, il candidato sindaco Cecchetto rivela i punti del suo programma

Attualità

Misano Adriatico

| 11:22 - 27 Aprile 2019

Claudio Cecchetto con i suoi sostenitori.

Claudio Cecchetto, candidato Sindaco di Lista Civica W Misano Viva alle elezioni amministrative del 26 maggio presenta i punti fondamentali del programma elettorale redatto e condiviso con i 16 candidati di Lista, “Tutti misanesi che hanno a cuore la loro città”, torna a precisare Claudio Cecchetto.



Un programma pensato per tutti gli oltre 13.000 abitanti della cittadina, dai più piccoli agli anziani, che punta, con una serie d’interventi sui servizi, al miglioramento della qualità della vita – alla felicità, dice Claudio - per chi a Misano risiede, a dare un nuovo impulso all’economia locale lavorando sia sulla stagione balneare che su quella del benessere con lo sviluppo delle potenzialità dell’entroterra e sui giovani, con la creazione di strutture e attività che favoriscono l’aggregazione, l’intrattenimento e l’inserimento nel mondo del lavoro.



Il programma di Claudio Cecchetto e della sua squadra di misanesi è articolato sul medio-lungo termine con un impatto tangibile fin dai primi mesi dell’Amministrazione, e ha come obiettivo quello di garantire uno sviluppo sostenibile della città.



“Il brand Misano può diventare noto in tutta Italia, sono assistito da una squadra composta solo di cittadini misanesi senza interessi propri, ma solo interessi comuni, sarò Ambasciatore di Misano in Italia e lavorerò per portare l’Italia a Misano” ribadisce Claudio Cecchetto a circa un mese dal voto.



Turismo

Due stagioni per coprire il territorio. La classica, la balneare per il mare, cui sarà affiancata la stagione del benessere per la collina. Tra gli interventi previsti, il rilancio dei flussi turistici dall’estero, gli investimenti sull’entroterra e sui beni ambientali, l’istituzione di Bus Tour a due piani per unire i distretti della città di Misano, eventi e iniziative durante tutto l’arco dell’anno per coprire i “buchi” della bassa stagione.



Ambiente e territorio

Recupero ambientale e ottimizzazione della gestione di tutti i parchi pubblici, mantenimento degli elevati standard della raccolta differenziata – a Misano arriva a punte del 70% - premiando i cittadini virtuosi, sviluppo della rete ciclopedonale, riqualificazione del “Parco mare nord” valorizzandolo come Bosco, parco naturale e luogo ideale per manifestazioni sportive, presentazioni letterarie e area verde per i bimbi.



Smart City

Una città nuova con una gestione smart delle attività economiche e della macchina amministrativa che prevede investimenti sia sulla tecnologia che sul capitale umano. Lo scopo è migliorare la vita dei cittadini e sveltire le pratiche burocratiche. In programma: la creazione di una nuova APPlicazione per tutti gli smartphone allo scopo di facilitare l’accesso ai servizi comunali e turistici, la copertura WI-FI su tutto il territorio per collegamenti gratuiti ad internet, lo sviluppo di una radio cittadina per promuovere il brand Misano e come punto di riferimento per gli ospiti/turisti, l’attivazione di servizi navetta gratuiti per ovviare i problemi di traffico.



Distretti

I distretti un valore, la pluralità una ricchezza, fatti non politica: ottimizzazione dei trasporti, creazione di un percorso ciclabile che colleghi la collina al mare, azioni di ascolto per i comitati di ogni distretto

e supporto dell’amministrazione nella risoluzione delle problematiche, valorizzazione delle tradizioni e delle sagre di ogni singolo distretto, incentivi per le start up innovative con il coinvolgimento dei giovani studenti universitari.



Sociale e associazionismo

Valorizzazione dell’associazionismo cittadino tramite l’ascolto e il confronto, attenzione alle politiche abitative, al sostegno dei disabili e dei soggetti più deboli.



L’Autodromo e Porto Verde

Due punti di forza e due eccellenze sui quali investire in termini di comunicazione e con azioni reali. Con Claudio Cecchetto l’Autodromo può diventare il centro del mondo non solo per i fans del Moto mondiale, ma anche per gli appassionati di musica e dello spettacolo, e Porto Verde, parte integrante del tessuto cittadino e non più punto isolato dal resto del territorio misanese.



Eventi

Trasformazione di Misano in città dell’arte e della musica. Cecchetto Sindaco garantisce la possibilità di avere sul territorio personaggi di grande popolarità. L’obiettivo è favorire una macchina organizzativa fissa e strutturata che operi durante tutto l’arco dell’anno per garantire un fitto calendario di iniziative artistiche, musicali e sportive approfittando anche dei numerosi spazi verdi.



Cultura e sport

Creazione di un fondo comunale dedicato allo sviluppo e alla promiazione della cultura e dello sport locale. Aumento degli spazi a disposizione della cultura, potenziamento dell’esistente (Rassegna filosofica) per fare diventare Misano la piccola Atene della Riviera, creazione di un calendario di appuntamenti con il coinvolgimento della Fondazione San Pellegrino, realizzazione di un nuovo centro polisportivo, sviluppo del progetto “Le settimane internazionali degli Sport”.



Scuola-Bambini-Giovani-Anziani-Famiglia

Rafforzamento attraverso gli assessorati competenti dei centri di ascolto per intercettare situazioni di disagio, aree gioco moderne per ciascun quartiere, maggiore controllo e sicurezza stradale. Per i giovani, strutture e attività per favorire l’aggregazione, l’intrattenimento e l’inserimento nel mondo del lavoro. Anziani, risorsa attiva della comunità, ma anche soggetti deboli che vanno supportati con interventi e servizi e attraverso il confronto con le associazioni di volontariato per individuare situazioni delicate e intervenire in maniera efficace e tempestiva. Famiglie, realizzazione di eventi per promuovere la condivisione di momenti comuni, valorizzazione delle reti territoriali dando vita ai Centri di quartiere, apertura dei Servizi alle Famiglie anche al sabato pomeriggio. Un programma elettorale ricco, strutturato, realizzabile, e in continua evoluzione perché basato sull’ascolto.



Il candidato Sindaco Claudio Cecchetto invita i cittadini di Misano, infatti, alla partecipazione attiva: sul sito dedicato https://www.vivamisanoviva.it, un modulo in cui potere inserire proposte, nuove idee per migliorare Misano.