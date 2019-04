Tampona l'auto della vigilanza, ferisce guardia giurata e scappa

Cronaca

Riccione

| 10:54 - 27 Aprile 2019

L'auto della vigilanza.

Tamponano l' auto della vigilanza e fuggono, è accaduto verso le 3 della notte tra venerdì e sabato a Riccione. Una vettura, con a bordo quattro giovani, probabilmente di rientro da una serata di divertimento, ha tamponato a forte velocità un mezzo della sorveglianza, in strada per un normale servizio. Il giovane alla guida, invece di fermarsi per accertarsi dei danni e per i rilievi, è rientrato nell’abitacolo, ha messo in moto ed è sfrecciato via. A quel punto l’uomo della sorveglianza ha dato l’allarme e, poco distante, un collega ha fermato l’auto in fuga. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno ascoltato anche alcuni testimoni. L’uomo della sorveglianza è rimasto contuso ed è stato medicato al Pronto Soccorso con una prognosi di una settimana. Ai giovani è stata ritirata la patente e molto probabilmente per loro scatterà una denuncia per omissione di soccorso.