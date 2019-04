Baseball, San Marino alla prima vittoria: battuto il Parma all'extrainning: 4-3

Sport

Repubblica San Marino

| 09:47 - 27 Aprile 2019

Federico Celli decisivo nel vittorioso match contro il Parma.

La prima vittoria dell’anno per il San Marino arriva sul filo di lana, dopo un equilibrio durato quasi quattro ore a spese del Parmaclima finalista nel 2018 e già con due vittorie in tasca. Al 10’, in regime di tie-break, con la volata di sacrificio di Federico Celli che consente a Lole Avagnina di correre dalla terza a casa. Per il 4-3. Per la vittoria.

Sul monte in questa seconda giornata si sfidano due califfi, Quevedo e Casanova. Il sammarinese aveva già avuto modo di scaldarsi a Bologna in questo 2019, mentre il cubano di Parma è al debutto. Il vantaggio per San Marino arriva subito con Giordani che si fa tutto il giro: base ball, balk, lancio pazzo e punto dell’1-0 sulla valida di Flores. Non solo, perché poi i Titani hanno modo di segnare ancora grazie all’errore su Celli e alla successiva valida di Rondon che vale il 2-0.

Bell’inizio, ma al 2°, nello spazio di un sospiro, il Parmaclima va sul 2-2. Prima Mirabal tocca un singolo, poi Sambucci la sbatte fuori dalle recinzioni per il fuoricampo da due punti. Tutto da rifare per gli uomini di Mario Chiarini, che al 3° vanno anche sotto su un lungo fuoricampo in campo opposto dell’ex Sebastiano Poma. È 2-3, scioccante per come era iniziata.

Nella parte bassa del terzo arriva il pareggio, ma l’occasione per allungare in maniera significativa è stata forte. Succede che Avagnina e Romero aprano la ripresa con base ball e singolo, con Flores che riempie i cuscini (quattro ball) e con Celli, colpito, che spinge a casa il 3-3 automatico. Zero eliminati e basi piene, ma il Parmaclima sostituisce Casanova con Ozanich e il rilievo si presenta con tre eliminazioni al piatto (Rondon, Pulzetti e Albanese) salvando la situazione.

La partita, viva e brillante, scorre da questo momento in poi più velocemente grazie alle belle prove dei lanciatori. Quevedo cresce e arriva in scioltezza fino al 6°, Ozanich concede pochissimo e il punteggio rimane sul 3-3. Al 7° per San Marino c’è Perez, che lancia tre inning davvero eccellenti, con solo una base ball concessa. Al 7° grossa occasione sammarinese per passare in vantaggio: Giordani centra il singolo in apertura, Avagnina lo fa avanzare col bunt e per Romero c’è la base intenzionale. Con un out, ecco la lunghissima legnata di Flores a sinistra: la palla sembra lunga ma non esce, sbatte contro i tabelloni e si traduce in un singolo. Basi piene, ma subito dopo arriva una battuta in doppio gioco che chiude l’inning. In pochi secondi, dal possibile 6-3 al ‘vecchio’ 3-3.

Al 9° non accade nulla di significativo e allora è l’extrainning a decidere tutto. Per San Marino sul monte c’è Baez e Parma gioca subito il bunt per spostare i corridori automaticamente in terza e seconda. Operazione riuscita, con i nostri che rispondono con la base intenzionale a Koutsoyanopulos. Finalmente, a quel punto, si gioca davvero. Tutto nelle mani di Baez in situazione di basi piene e un out, col pitcher che se la cava benissimo, mettendo strike-out prima Poma e poi Zileri. Ripresa chiusa senza punti subiti e tanto entusiasmo per la parte bassa del 10’. Flores guadagna subito una preziosissima base ball e, con zero eliminati, è Federico Celli a deciderla: legnata profonda sull’esterno centro e Avagnina dalla terza può correre verso casa. La volata di sacrificio vale il 4-3, si può festeggiare. Grande vittoria.

Il tabellino

SAN MARINO BASEBALL – PARMACLIMA 4-3

PARMACLIMA: Koutsoyanopulos ed (0/3), Poma ec (2/5), Zileri dh (0/5), Vinales r (1/3), Mirabal ss (1/4), Sambucci 1b (1/3), Paolini 2b (1/4), Mercuri 3b (0/4), Desimoni es (0/3).

SAN MARINO: Giordani ec (1/3), Avagnina es (0/3), Romero ed (1/4), Flores 1b (2/3), Celli dh (0/3), Rondon 2b (1/4), Pulzetti ss (1/4), Albanese r (1/4), Di Fabio 3b (0/4).

PARMACLIMA: 021 000 000 0 = 3 bv 6 e 1

SAN MARINO: 201 000 000 1 = 4 bv 7 e 1

LANCIATORI: Casanova (i) rl 2, bvc 4, bb 3, so 1, pgl 2; Ozanich (r) rl 5, bvc 3, bb 1, so 5, pgl 0; Habeck (L) rl 2.1, bvc 0, bb 2, so 3, pgl 0; Quevedo (i) rl 6, bvc 6, bb 1, so 7, pgl 3; Perez (r) rl 3, bvc 0, bb 1, so 5, pgl 0; Baez (W) rl 1, bvc 0, bb 1, so 2, pgl 0.

NOTE: fuoricampo di Sambucci (2p. al 2°) e Poma (1p. al 3°); doppio di Paolini.