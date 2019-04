Maxi furto di pesce surgelato, colpo alla 'PanaPesca' di Riccione

Cronaca

Riccione

| 07:35 - 27 Aprile 2019

Il punto vendita svaligiato in via Pennabilli a Riccione.

Tonnellate di pesce surgelato, con tanto di calamari e frutti di mare, seppie e gamberoni, sottratti in uno dei depositi più forniti della provincia riminese, gestito dalla 'PanaPesca', azienda specializzata nel commercio all’ingrosso di prodotti alimentari, in particolare ittici. I ladri sono entrati sfondando la recinzione del magazzino a fianco puntando dritto alla porta sul retro, una volta all'interno, hanno poi caricato la merce con un muletto, trasferendola poi su un camion parcheggiato appena fuori. In tutto sono riusciti a portarsi via diversi bancali di prodotti ittici surgelati, per un valore commerciale di circa 30mila euro. Stando alla prima ricostruzione dei Carabinieri, si tratterebbe di un furto operato da professionisti, e proprio per questo studiato con precisione, in ogni dettaglio. Le indagini seguono ora la pista di una grossa commissione, al vaglio delle ipotesi di una ricettazione già preparata con anticipo. Potranno essere d’aiuto allora anche le videocamere di sorveglianza.