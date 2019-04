Scivola mentre gioca in compagnia e sbatte la testa: grave una studentessa inglese

Cronaca

| 21:43 - 26 Aprile 2019

E' uscita dalla spiaggia correndo, durante un gioco con gli amici, ma è scivolata e ha sbattuto la testa contro il tronco di un albero. Momenti di concitazione, alle 19.15 di venerdì, davanti al bagno 105 di Marebello, a causa del ferimento accidentale di una ventenne inglese, a Rimini per lo Spring Break con altri studenti provenienti dal Regno Unito. Si tratta della terza comitiva che proprio domani avrebbe lasciato la città per fare rientro nella madrepatria. La ragazza, che indossava solo il bikini ed era scalza, in quanto stava trascorrendo il pomeriggio in spiaggia, è sbucata sul marciapiede, scivolando accidentalmente sull'asfalto bagnato; ha sbattuto il capo ed è stata soccorsa dal personale del 118, allertato dagli altri studenti. All'ospedale Infermi è stato richiesto l'intervento dell'eliambulanza e il trasferimento a Cesena. Sul posto dell'incidente è intervenuta anche la Polizia.