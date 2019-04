Basket giovanile, l'Under 14 dei Crabs trionfa nel Memorial Papini

Sport

Rimini

| 18:28 - 26 Aprile 2019

La Under 14 dei Crabs alza il trofeo del Memorial Papini.

La squadra under 14 dei Crabs ha vinto il Memorial Papini organizzato dalla società IBR. I Granchietti sono rientrati lunedì pomeriggio da Varese, dove hanno partecipato allo storico torneo di Pasqua, “Trofeo Garbosi” e come se niente fosse, dopo quattro partite in tre giorni e cinque ore di pullman, i biancorossi hanno preso parte al Memorial Papini disputando il primo incontro la sera stessa. I riminesi ghanno sconfitto Piossaco Alter 82 per 86-73, poi l'Artusiana Forlimpopoli per 92-69, il PMS Moncalieri per 78-58 e nella quarta sfida del girone la Fides Montevarchi per 88-69. In finale i Crabs hanno battuto lo Sporting Portici Napoli per 77-67 (30 –19, 54 – 30, 67 – 46).

I partenopei sono riusciti a guadagnare l’accesso alla finale battendo Padova di due punti nell'ultima sfida del girone A. Uno stratosferico Stefanov (28 punti, 7/8 dai 6 metri e 75) trascina la squadra fino al +24 di fine primo tempo.

Nella ripresa sono Nascimento (16 punti, 17 rimbalzi) e Baldisserri (9 punti e 12 rimbalzi) ad allungare il vantaggio sopra i 30 punti a metà terzo quarto. Con la vittoria già chiusa in cassaforte i biancorossi si rilassano e danno spazio alle rotazioni, Napoli si riavvicina nel punteggio senza mai impensierire la squadra di Luongo e Firic. I Granchi hanno disputato un torneo a regola d’arte, mettendo a segno cinque vittorie consecutive e dimostrando il talento e il valore che li ha portati ad alzare la coppa.

Crabs: Rinaldi, Stefanov 28, Subasic 10, Vandi, Brasileiro 2, Iacopino, Halili, Macrelli, Tomasetig 2, Baldisserri 9, Betti, Taurino 2, Nascimento Raymundo 16, Kimekwu 8. All.: Luongo, Firic.