Le bici parcheggiate che invadono il passaggio pedonale di via Farini a Rimini

| 18:20 - 26 Aprile 2019

In via Carlo Farini bici al posto dei pedoni, ecco la foto segnalazione di una nostra lettrice.

Bici parcheggiate al posto dei pedoni. Succede in via Carlo Farini nel centro storico di Rimini e ce lo segnala una nostra lettrice, inviandoci anche una fotografia ben esplicativa del problema. Il percorso pedonale è stato delimitato anche grazie all'installazione di alcuni pali, anche per impedire l'invasione e il transito di mezzi motorizzati. Ma al posto delle auto nel passaggio dedicato ai pedoni sono parcheggiate svariate bici in diversi orari del giorno (e della notte). "È inutile mettere le protezioni per chi cammina a piedi se poi sono invase da bici legate ai vari fittoni, obbligando le persone a camminare al centro della strada" e rendendo di fatto inutile l'esistenza di una corsia preferenziale.