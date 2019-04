Difesa dinamica militare femminile per proteggersi da reati e violenza

Attualità

Rimini

| 18:19 - 26 Aprile 2019

Un gruppo che ha partecipato al corso di difesa dinamica militare femminile.

La Ginnastica dinamica militare italiana nella sua sezione arti marziali difesa dinamica militare, grazie anche al patrocinio dei Comuni della Valmarecchia, sta sta organizzando diversi corsi di difesa dinamica militare femminile con seminari di approfondimento da 8 ore l'uno articolati nel weekend, in programma anche a Rimini. L'appuntamento è per sabato 11 e domenica 12 maggio al costo di 40 euro per le prime 50 iscritte (tariffa piena euro 75). Le iscrizioni si raccolgono al 335 7823408. Il corso è aperto anche alle minorenni.